На матче «Оренбург» — ЦСКА был установлен рекорд посещаемости стадиона «Газовик»

23 октября на матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА был установлен рекорд посещаемости стадиона «Газовик» в посёлке Ростоши Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале клуба.

Матч посетили 7781 зрителей. Вместимость стадиона «Газовик» составляет 10 046 зрителей.

«Сегодня был установлен рекорд посещаемости для стадиона «Газовик»! Все гости города отмечают абсолютно бешеную атмосферу на нашем небольшом, но очень шумном стадионе!» — написано в сообщении клуба.

Матч завершился вничью — 2:2. В составе ЦСКА отличился Фёдор Чалов, второй мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Ренато Гойкович. У «Оренбурга» дубль на счету нападающего Владимира Сычевого.