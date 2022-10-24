Спаллетти: заслужена ли победа над «Ромой»? Не знаю, не хочу комментировать слова Моуринью

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.
«Заслужена ли победа? Не знаю, я не хочу комментировать слова Моуринью. Это была игра, полная ловушек, и моя команда выступила очень хорошо. Мы допустили небольшие моменты у своих ворот, но затем нашли свои шансы.
Осимхен? Нужно, чтобы он делал ускорения, такие качества есть только у него. Иногда он забывает о партнёрах, но он всё равно хорош, физически силён. Он один из самых лучших игроков, которых я видел. Ким? У него есть уверенность, невероятная вещь. Также он быстрый, обладает хорошей концентрацией и физическими данными.
На некоторых позициях нам не хватает глубины. Сегодня нам было нужно большее число физически сильных футболистов. Но моя команда всё равно показала себя хорошо», — приводит слова Спаллетти официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
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