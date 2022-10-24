Кассано: Роналду нужно иметь самолюбие и достоинство, чтобы сказать «С меня хватит»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Нужно иметь самолюбие и достоинство, чтобы сказать: «С меня хватит». Его агент и окружающие считают его сильнейшим, но так и не поняли, что это не так уже три-четыре года. Роналду и дальше будет забивать голы тысячами способов, но по движениям он уже не выдержит. Самолюбие у него должно быть. Этим летом ему нужно было сказать: «Хорошо, я иду в «Спортинг», еду на чемпионат мира и после этого прощаемся со всеми». Вместо этого он ставит в затруднительное положение «Манчестер Юнайтед», свою команду, с которой он вошёл в историю. На него смотрит весь мир, и он ведёт себя так», — приводит слова Роналду Tuttomercatoweb.

Ранее Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: