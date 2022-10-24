Рой Кин заступился за Роналду на фоне скандала в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Тен Хаг разочарован тем, что Роналду не хотел продолжать игру, но с него достаточно, он потерял голову. Я бы больше беспокоился, если бы Роналду каждую неделю сидел на скамейке запасных и смеялся до упаду, не переживая об этом. Я думаю, что парень переживает. Он любит клуб, ему нужно играть, он хочет играть. Конечно, Роналду уже не тот игрок, которым был десять лет назад, но он по-прежнему был их лучшим бомбардиром в прошлом сезоне. Он перешёл в «Манчестер Юнайтед», плохой «Манчестер Юнайтед», очень плохой, но по-прежнему оставался их лучшим бомбардиром», — приводит слова Кина Daily Mail.

Ранее Роналду был отстранён от тренировок с первой командой и не включён в заявку на матч с «Челси» из-за того, что он покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: