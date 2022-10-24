Полузащитник «Динамо» Нгамалё рассказал о своих первых впечатлениях от России

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё высказался об уровне РПЛ и рассказал о первых впечатлениях от России.
«Я уже убедился в том, что в РПЛ очень высокий уровень футбола, для меня это очень хорошее испытание, рад находиться здесь.
Когда я приехал в Россию, меня мало что удивило — я готовил себя к новому месту. В России мне всё очень нравится, никаких сюрпризов. Я бы с удовольствием сходил в московские музеи и другие исторические места, но в первую очередь — работа. Я всегда должен быть в форме, и если у меня будет свободное время, то смогу посетить такие места», — приводит слова Нгамалё «Матч ТВ».
Нгамалё перешёл в «Динамо» в сентябре 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.
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