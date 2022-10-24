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Аршавин о визите в Англию: если кто-то возникал, я отвечал: «Я русский, чего докопались?»

Аршавин о визите в Англию: если кто-то возникал, я отвечал: «Я русский, чего докопались?»
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Экс-футболист «Зенита», а сейчас заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, о своей поездке в сентябре в Англию для обучения на сертификат УЕФА для бывших футболистов национальных сборных.

«Как контактировали с теми, кто живёт на Западе? Я только кэш могу возить, после санкций-то. Но если кто-то возникал, я отвечал: «Я русский, чего вы ко мне докопались?» И они сразу: «Нет, все», — приводит слова Аршавина Sport24.

Также за свою карьеру футболист выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

В «Зените» Аршавин стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, трёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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