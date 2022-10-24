Игнатов: не хватало Абскаля и Промеса в матче с «Химками»

Российский полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями после победной игры в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Москвичи разгромили соперников со счётом 5:0.



«Хорошие эмоции, выиграли с крупным счётом, будем двигаться дальше. Эту игру разберём, потому что не всё получалось, ошибки исправим.



Конечно, Абаскаля не хватало, в следующем матче ждём его. Промеса тоже не хватало, он один из лидеров нашей команды. О турнирной таблице не думаем, идём от игры к игре, следующий матч будет самым важным.



Надо отдать должное «Химкам», неплохо комбинировали, но самое главное забрали три очка», – приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропускал матч из-за дисквалификации после конфликта в дерби с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Вингер Квинси Промес был дисквалифицирован на один матч из-за перебора жёлтых карточек.