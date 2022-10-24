Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Спартака» Мелёшин подтвердил продление контракта с клубом

Нападающий «Спартака» Мелёшин подтвердил продление контракта с клубом
Комментарии

Российский нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о продлении контракта со столичным клубом.

«Информация о том, что я летом продлил контракт? Это правда. Верно ли, что на три года? Это неважно. Главное, что играю в «Спартаке».

Правда ли, что Каттани инициировал продление? Не знаю, кто инициировал, но клуб предложил, и я подписал с удовольствием», – приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

Для 18-летнего форварда матч с подмосковными «Химками» стал четвёртым в рамках РПЛ, также он выходил за «Спартак» на поле в трёх встречах Кубка России, где отметился двумя забитыми голами: в ворота «Крыльев Советов» (1:0) и «Факела» (3:0). В игре с подмосковной командой он забил свой первый гол в РПЛ. Команда победила со счётом 5:0.

Новость по теме
Дубль Николсона и дебютный гол Мелёшина в РПЛ — в видеообзоре матча «Спартак» — «Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022