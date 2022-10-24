Нападающий «Спартака» Мелёшин подтвердил продление контракта с клубом
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Российский нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о продлении контракта со столичным клубом.
«Информация о том, что я летом продлил контракт? Это правда. Верно ли, что на три года? Это неважно. Главное, что играю в «Спартаке».
Правда ли, что Каттани инициировал продление? Не знаю, кто инициировал, но клуб предложил, и я подписал с удовольствием», – приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».
Для 18-летнего форварда матч с подмосковными «Химками» стал четвёртым в рамках РПЛ, также он выходил за «Спартак» на поле в трёх встречах Кубка России, где отметился двумя забитыми голами: в ворота «Крыльев Советов» (1:0) и «Факела» (3:0). В игре с подмосковной командой он забил свой первый гол в РПЛ. Команда победила со счётом 5:0.
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