Нападающий «Спартака» Мелёшин подтвердил продление контракта с клубом

Российский нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о продлении контракта со столичным клубом.



«Информация о том, что я летом продлил контракт? Это правда. Верно ли, что на три года? Это неважно. Главное, что играю в «Спартаке».



Правда ли, что Каттани инициировал продление? Не знаю, кто инициировал, но клуб предложил, и я подписал с удовольствием», – приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».



Для 18-летнего форварда матч с подмосковными «Химками» стал четвёртым в рамках РПЛ, также он выходил за «Спартак» на поле в трёх встречах Кубка России, где отметился двумя забитыми голами: в ворота «Крыльев Советов» (1:0) и «Факела» (3:0). В игре с подмосковной командой он забил свой первый гол в РПЛ. Команда победила со счётом 5:0.