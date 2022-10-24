В «Спартаке» не исключили вероятность участия в выставочном турнире в ОАЭ

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал возможное участие столичной команды в выставочном турнире в ОАЭ.



«Пока окончательное решение по поводу участия «Спартака» в выставочном турнире в Абу-Даби не принято, но такая вероятность есть», – приводит слова Зеленова Sport24.



Вчера состоялся матч «Спартака» и «Химок» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. После финального свистка победу праздновали футболисты красно-белых — 5:0. Эта победа позволила команде набрать 29 очков и выйти на чистое второе место турнирной таблицы чемпионата. «Химки», у которых в активе девять очков, остались на 15-й строчке в зоне вылета. Возглавляет чемпионат санкт-петербургский «Зенит» (33).