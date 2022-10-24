Аршавин: Холанд? По качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.



«Всё равно по качествам мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанда уникальное сочетание мощи и скорости — поэтому он столько забивает. Я рад, что он перешёл в «Манчестер Сити». Мне кажется, этой команде не хватало такого нападающего», – приводит слова Аршавина Sport24.



Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 15 матчах за команду он забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. Ранее агент Холанда Рафаэла Пимьента сообщила, что следующий трансфер Холанда может приблизиться к отметке в € 1 млрд.