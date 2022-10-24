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Захарян: ситуация в «Динамо» выправляется, мы побеждаем, набираем кондиции

Захарян: ситуация в «Динамо» выправляется, мы побеждаем, набираем кондиции
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу свой команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

«Мой незасчитанный гол? Наверное, Смолов в офсайде был, я не знаю. Что мне сказал судья? Что Фёдор был в офсайде.

На скамейку уходил, чтобы поправить форму, сказали, что гетры надо поправить. Первый раз такое.

На мой взгляд, ситуация в «Динамо» выправляется, мы побеждаем, набираем кондиции», — приводит слова Захаряна «РБ Спорт».

В матче «Динамо» и «Локомотива» гол Захаряна, забитый при счёте 1:1 в первом тайме, был отменён после видеоповтора из-за офсайда нападающего бело-голубых Фёдора Смолова. Во второй половине встречи молодой полузащитник «Динамо» смог отличиться, забив гол после штрафного удара.

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