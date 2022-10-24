Захарян: ситуация в «Динамо» выправляется, мы побеждаем, набираем кондиции

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу свой команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).
«Мой незасчитанный гол? Наверное, Смолов в офсайде был, я не знаю. Что мне сказал судья? Что Фёдор был в офсайде.
На скамейку уходил, чтобы поправить форму, сказали, что гетры надо поправить. Первый раз такое.
На мой взгляд, ситуация в «Динамо» выправляется, мы побеждаем, набираем кондиции», — приводит слова Захаряна «РБ Спорт».
В матче «Динамо» и «Локомотива» гол Захаряна, забитый при счёте 1:1 в первом тайме, был отменён после видеоповтора из-за офсайда нападающего бело-голубых Фёдора Смолова. Во второй половине встречи молодой полузащитник «Динамо» смог отличиться, забив гол после штрафного удара.
- 24 октября 2022
-
10:00
-
09:40
-
09:39
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:40
-
07:22
-
06:53
-
06:29
-
05:38
-
05:31
-
04:35
-
04:26
-
04:11
-
03:56
-
03:26
-
02:26
-
01:43
-
01:19
-
00:51
-
00:41
-
00:38
-
00:24
-
00:21
-
00:15
- 23 октября 2022
-
23:58
-
23:53
-
23:52