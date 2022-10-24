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Эли Даса объяснил, за счёт чего «Динамо» удалось выиграть три матча подряд

Эли Даса объяснил, за счёт чего «Динамо» удалось выиграть три матча подряд
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Полузащитник московского «Динамо» Эли Даса объяснил секрет успеха своей команды, одержавшей три победы подряд. Бело-голубые обыграли «Локомотив», «Ростов» (в Кубке) и «Оренбург».

«У «Динамо» три победы подряд: мы просто притёрлись друг к другу, ведь у нас было достаточно много новых игроков. Всегда нужно определённое время, чтобы узнать друг друга. Мы верим в нашу игру. Но сейчас это лишь начало работы — надо продолжать в том же духе.

В футболе гол можно забить на десятой секунде, а можно — на 95-й минуте. С «Локо» мы пропустили слишком быстро, но мы знали, что у нас хватит качества, чтобы выиграть. Мы хорошо подготовились к матчу», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

29-летний Даса в восьми матчах чемпионата и Фонбет Кубка России не отметился результативными действиями.

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