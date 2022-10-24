Рапопорт: вытеснить бразильцев из состава «Зенита» нереально. Семак успокоит Мостового

Известный футбольный функционер Борис Рапопорт поделился мнением о роли полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового в команде и его обратную замену в игре с «Крыльями Советов».

«Такое бывает. Для Мостового это неприятный вариант. Он в этом сезоне прилично играет. Но проблема в том, что когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает. Был промежуток времени, когда он проникал в состав, играл неплохо, забивал — когда был травмирован Клаудиньо. Поэтому если Мостовой не выйдет на поле в матче с «Сочи», я не стал бы искать в этом какой-то подтекст, связанный с его обратной заменой в предыдущем матче. Оптимальный состав «Зенита» известен всем. Поэтому я был удивлён, когда Бакаев перешёл в «Зенит». Деньги, конечно, ещё никто не отменял. Но всем было понятно, что Бакаев — игрок замены. Он сидит и получает ещё меньше практики, чем Мостовой.



Бразильцев вытеснить из состава нереально. В их компанию вписывается только один российский игрок — Кузяев. Он в великолепной форме и, в отличие от Мостового, может играть на разных позициях — от защитника до атакующего. Когда все бразильцы на месте, они будут играть.



Я не думаю, что то, что произошло в матче с «Крыльями» между Мостовым и Семаком, не вырастет в нечто большее. Семак — разумный человек, найдёт способ поговорить с игроком, успокоить его. Мостовой не очень правильно себя повёл, начав возмущаться. Он должен был сесть на скамейку. Ну или уйти в раздевалку. Что тоже, конечно, не очень хорошо. Но это лучше, чем идти к тренеру и задавать ему вопросы в духе: зачем вы меня меняете? Он же понимал, что всё это снимают на камеру, видят болельщики», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Напомним, в матче Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Крыльями Советов» Мостовой вышел на замену на 61-й минуте, однако после того, как самарцы отыграли один мяч, вместо российского футболиста на поле вышел другой игрок сине-бело-голубых — бразилец Мантуан. Мостовой проявил недовольство, начав оспаривать решение об обратной замене с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.