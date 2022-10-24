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Зенит — Сочи. Прямая трансляция
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Тихонов: «Зенит» — фаворит матча с «Сочи». У сочинцев есть проблемы в обороне

Тихонов: «Зенит» — фаворит матча с «Сочи». У сочинцев есть проблемы в обороне
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Сочи». По мнению Тихонова, команда из Санкт-Петербурга является безоговорочным фаворитом встречи, которая пройдёт сегодня, 24 октября. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

«Конечно, фаворит тут «Зенит». У них сильный состав, к тому же команда играет у себя дома. У «Сочи» в последнем матче не играл Нобоа. Сейчас вернулись некоторые травмированные игроки, поэтому все футболисты в строю.

«Сочи» проваливается только тогда, когда у них выпадают футболисты в центре поля – Юсупов и Нобоа. Но у них всё равно есть проблемы в обороне, и в каждой игре сочинцы пропускают голы», – приводит слова Тихонова Metaratings.

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