Тен Хаг: «МЮ» хочет побеждать в каждой игре. Это должно стать стандартом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что победа в каждом матче должно стать стандартом для его команды.
«В «Манчестер Юнайтед» мы хотим побеждать в каждой игре. Это должно стать стандартом. Сейчас команда сплочена», — приводит слова специалиста пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».
В 11 матчах манкунианцы набрали 20 очков и занимают в турнирной таблице чемпионата Англии шестое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков. В следующем туре команда тен Хага сыграет с «Вест Хэмом», но перед этим встретится с молдавским «Шерифом» в Лиге Европы. Обе встречи пройдут на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд».
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