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В «Спартаке» рассказали о состоянии Литвинова, который получил травму в дерби с ЦСКА

В «Спартаке» рассказали о состоянии Литвинова, который получил травму в дерби с ЦСКА
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Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. Напомним, футболист получил травму в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА (2:2). Литвинов был заменён после первого тайма московского дерби.

«Литвинов получил небольшое повреждение, мы надеемся, что он вернётся в строй в скором времени. Сыграет ли в этой части сезона? Мы на это очень рассчитываем», — приводит слова Зеленова Sport24.

В нынешнем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах. Руслан отметился в них одним голом и одной результативной передачей. Красно-белые набрали 29 очков в 14 матчах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

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