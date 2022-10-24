Щербакова раздавала автографы, Николсон поздравил Мелёшина, Глушаков разводил руками. Фото

В Москве 23 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:5) ответил на вопрос, удивил ли чем-то соперник его команду.



«Соперник не удивил. Хотя, конечно, он всех удивляет уровнем мастерства. Очень важна психология. Никак не можем добиться того, что нужно забыть всё, что было. Очень большое давление на команду, его надо отодвинуть в сторону. Ребята психологически зажаты. Только победы могут разжать, придать уверенность», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.