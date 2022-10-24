Кузяев: Нобоа — умный и непредсказуемый игрок, его стоит опасаться

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев заявил, что одной из главных задач команды в матче с «Сочи» будет нейтрализация хавбека южного клуба Кристиана Нобоа.

«У «Сочи» есть костяк, который уже играет много лет: Нобоа, Цаллагов, Джанаев… Считаю, что «Сочи» не стал слабее в этом сезоне, взять хотя бы их победу над «Локомотивом» 4:0. Мы, к сожалению, очень плохо сыграли против них в обоих матчах прошлого сезона. Надеюсь, что теперь сможем изменить эту динамику.

Главная задача — нейтрализовать Нобоа, он лидер команды. Он уже забил девять мячей, для его амплуа это много. Очень умный игрок, непредсказуемый. Его действительно стоит опасаться. Надо будет сделать особый акцент на его действиях», — приводит слова Кузяева пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Сочи» пройдёт сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.