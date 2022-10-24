Йоахим Лёв: если у меня будет интересное предложение, я готов вернуться к работе тренером

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв заявил, что готов вернуться к тренерской работе.
«У меня есть намерение вернуться к работе в футболе. Этот спорт приносит очень много удовольствия. Я снова чувствую себя мотивированным, когда смотрю футбол сейчас — несколько месяцев этого не было. Если мне предложат интересную работу, я готов.
Почему я до сих пор не устроился на работу? Я хочу хотя бы один раз побывать на чемпионате мира по футболу в качестве зрителя», — приводит слова немецкого специалиста Kicker.
62-летний Йоахим Лёв стал главным тренером немецкой сборной в 2006 году. На этом посту он стал победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка Конфедераций 2017 года в России. В 2021 году Лёв покинул сборную, его пост занял Ханс-Дитер Флик.
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