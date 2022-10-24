Игрок «Факела»: мы даже вдесятером играли не хуже «Ростова»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался по поводу матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.

«Не сказал бы, что положительные ощущения. Потому что мы в четвёртый раз сыграли вничью при хорошей игре. Вы всё прекрасно видели, что творилось на поле. И во втором тайме мы даже вдесятером не скажу, что хуже «Ростова», мы играли достойно. Была даже возможность победить. Но так бывает на поле.

С одной стороны, результат нормальный плюс минус. Но не очень комфортно, потому что мы многие матчи должны были выиграть и уже быть в таблице повыше.

Судья давал вести жёсткую борьбу? Мне вообще по барабану. Борьба — это вообще моя работа. Я сам люблю борьбу и её никогда не избегаю. Что касается судейства, я это не обсуждаю, тем более мы с ним в одной школе учились (смеётся). Было удаление, но мы играли не в 10 человек, мы играли в 11. Потому что болельщик остался, всё нормально», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».