Игрок «Факела»: мы даже вдесятером играли не хуже «Ростова»

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался по поводу матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом». Игра проходила в Воронеже и завершилась со счётом 1:1.
«Не сказал бы, что положительные ощущения. Потому что мы в четвёртый раз сыграли вничью при хорошей игре. Вы всё прекрасно видели, что творилось на поле. И во втором тайме мы даже вдесятером не скажу, что хуже «Ростова», мы играли достойно. Была даже возможность победить. Но так бывает на поле.
С одной стороны, результат нормальный плюс минус. Но не очень комфортно, потому что мы многие матчи должны были выиграть и уже быть в таблице повыше.
Судья давал вести жёсткую борьбу? Мне вообще по барабану. Борьба — это вообще моя работа. Я сам люблю борьбу и её никогда не избегаю. Что касается судейства, я это не обсуждаю, тем более мы с ним в одной школе учились (смеётся). Было удаление, но мы играли не в 10 человек, мы играли в 11. Потому что болельщик остался, всё нормально», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».
- 24 октября 2022
-
11:28
-
11:19
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:51
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:39
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:40
-
07:22
-
06:53
-
06:29
-
05:38
-
05:31
-
04:35
-
04:26
-
04:11