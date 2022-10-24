«Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Арсена Захаряна

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну и продолжает переговоры по его переходу, сообщает Evening Standard.
Сообщается, что «Челси» готов закрыть сделку в январское трансферное окно, но переговорный процесс осложняется санкциями, наложенными на российскую экономику.
Также отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в лондонский клуб и надеется на смягчение санкций в ближайшие месяцы. Кроме того, Захарян, по слухам, ведёт переговоры о смене российского гражданства на армянское, но Федерация футбола Армении отрицает данную информацию.
В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» уже достигли договорённости о переходе 19-летнего игрока, однако трансфер за € 12,6 млн был сорван.
В текущем сезоне Захарян провёл 17 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач.
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