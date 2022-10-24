Президент «Лиона» в письме Бензема: ты легенда футбола, мы знали, что ты выиграешь «ЗМ»

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс написал открытое письмо нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема, который является воспитанником лионского клуба.

«Дорогой Карим,

Мы все очень гордимся тобой, тем путём, который ты прошёл из академии «Лиона» до «Реала» и сборной Франции. «Золотой мяч» — это новый этап в твоей жизни, который ты заслужил своим трудом и теми жертвами, на которые шёл ради карьеры. Но также эта награда — начало чего-то, что уже не будет таким, как раньше.

Ты легенда футбола, образец для подражания для других поколений. Ты демонстрируешь высокий уровень игры на протяжении всей своей карьеры, ты способствовал укреплению отношений между Алжиром и Францией.

Мы всегда верили в тебя, всегда тебя поддерживали, потому что знали, что этот день настанет, что ты станешь обладателем «Золотого мяча».

Мне нравится думать, что однажды настанет твоя очередь написать письмо победителю «Золотого мяча». Молодой футболист, который, возможно, следил, вдохновлялся тобой, или, кто знает, проходил обучение в академии, подобной академии «Лиона». Возможно, он уже видел, как ты получил эту награду, и в глубине души он знает, что хочет быть таким же, как ты.

Этот «Золотой мяч» принадлежит всем, кто стремится к своей мечте, кому просто нужно вдохновение, чтобы обрести уверенность и осуществить её.

Ты заставляешь нас любить футбол, ты заставляешь нас любить его ещё больше», — приводит письмо Оляса Marca.

Напомним, ранее Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча», приза, вручаемому лучшему футболисту года по версии издания France Football. Он стал первым французским футболистом с 1998 года, кому это удалось. Последним французом до Бензема был Зинедин Зидан в 1998 году.

«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.