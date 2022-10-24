Защитник «Спартака» Маслов ответил, что тяжелее — быть футболистом или комментатором

Защитник «Спартака» Павел Маслов, который поработал комментатором на матче 10-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом» (3:0), считает, что футболистом быть сложнее, чем комментатором.
«Что тяжелее: быть футболистом или комментатором? Я очень уважаю профессию спортивных комментаторов, но на мой субъективный взгляд, футболистом быть чуть-чуть тяжелее, хотя бы физически (улыбается)», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
22-летний Маслов в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.
«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского. Видеоролик:
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