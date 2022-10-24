Лука Модрич выведен из заявки «Реала» на матч с «Лейпцигом» без объяснения причин

Хорватский полузащитник футбольного клуба «Реал» Мадрид Лука Модрич выведен из заявки команды на выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Сообщается, что изначально хорват был в составе и должен был лететь с командой в Германию, однако в последний момент был исключён из заявки. Причины такого решения не разглашаются.
Модрич провёл три матча в Лиге чемпионов в текущем сезоне, на его счету один забитый мяч.
Матч с «РБ Лейпциг» состоится завтра, 25 октября, начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Реал» занимает первое место в группе с 10 набранными очками, «Лейпциг» — второе с шестью.
«Реал» — «Севилья»: гол Модрича
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