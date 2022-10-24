Мудрик может перейти из «Шахтёра» в «Арсенал» за € 35 млн

Полузащитник украинского «Шахтёра» Михаил Мудрик может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Calciomercato.
Сообщается, что «канониры» готовы предложить за футболиста сборной Украины € 35 млн. В игроке лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Однако также отмечается, что «Шахтёр» не намерен расставаться с футболистом на таких условиях. Руководство команды рассмотрит предложения и от других клубов, в числе которых называется туринский «Ювентус».
21-летний украинский футболист провёл в этом сезоне шесть матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач. В четырёх матчах Лиги чемпионов текущего сезона на счету Мудрика два гола и две передачи.
Примечательно, что за «Арсенал» выступает партнёр Мудрика по сборной Украины — Александр Зинченко, перешедший в лондонский клуб в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити».
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