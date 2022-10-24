Сергей Юран предположил, почему «Спартак» отказался от трансфера Сергея Пиняева

Известный российский специалист Сергей Юран предположил, почему «Спартак» мог отказаться от кандидатуры Сергея Пиняева из «Крыльев Советов». Ранее стало известно, что спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт изучал вариант с подписанием Пиняева, но отказался от него.

«Цена на игрока, агентские за игрока, зарплата — столько может быть причин. Пиняеву надо играть, не просто его брать для ротации состава. А кого сажать в «Спартаке»? Чисто спортивный фактор надо учитывать. То, что он перспективный парень — это несомненно. Однако ему нужно ещё очень много работать. Мы привыкли впереди паровоза кричать, что у нас суперзвезда, а потом через два года человек в Первой лиге играет.



Данные у него сумасшедшие. Если у него есть в голове, что нужно дальше работать по максимуму, то будет очень хороший футболист. Что касается отказа «Спартака», то здесь ряд моментов. Его же не бесплатно собрались забирать. Агент тоже будет просить крепкую зарплату, чтобы получать свой процент.



Если бы у «Спартака» была горящая позиция, что игрок нужен сейчас… Но у них сбалансированный состав: есть игроки для ротации, есть игроки основы. Это всё мои догадки. Пиняеву нужно ещё развиваться, у него есть потенциал», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.