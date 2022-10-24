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«Барселона» планирует бесплатно подписать Адриена Рабьо

«Барселона» планирует бесплатно подписать Адриена Рабьо
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо летом 2023 года может на правах свободного агента перейти в «Барселону». Об этом сообщает Calciomercato.it. По сведениям источника, Хави хочет укрепить свою полузащиту новыми игроками, а Рабьо стал одним из кандидатов на эту роль.

Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом сорвался из-за высоких требований Рабьо. То же самое сейчас происходит и в «Ювентусе», поэтому клуб не сможет продлить с ним контракт, истекающий в 2023-м. Рабьо может вернуться в «ПСЖ», где выступал с 2010 по 2019 год.

Видеообзор. «Барселона» — «Атлетик» Б. Обзор матча. Ла Лига 22/23. 11-й тур:

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