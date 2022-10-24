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В ЦСКА сообщили сроки восстановления Кирилла Набабкина после травмы

В ЦСКА сообщили сроки восстановления Кирилла Набабкина после травмы
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о длительности восстановления защитника команды Кирилла Набабкина после травмы, полученной в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).

«У Кирилла Набабкина мышечное повреждение, по итогам дополнительного обследования сформирован примерный срок восстановления — две недели», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

36-летний Набабкин в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России нынешнего сезона забил один гол. Его соглашение с московской командой истекает в конце текущей кампании. Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2009 года.

В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом».

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