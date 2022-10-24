В ЦСКА сообщили сроки восстановления Кирилла Набабкина после травмы
Поделиться
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о длительности восстановления защитника команды Кирилла Набабкина после травмы, полученной в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).
«У Кирилла Набабкина мышечное повреждение, по итогам дополнительного обследования сформирован примерный срок восстановления — две недели», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
36-летний Набабкин в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России нынешнего сезона забил один гол. Его соглашение с московской командой истекает в конце текущей кампании. Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2009 года.
В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом».
Комментарии
- 24 октября 2022
-
14:35
-
14:16
-
14:13
-
14:04
-
14:02
-
13:50
-
13:45
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:20
-
12:08
-
11:59
-
11:50
-
11:44
-
11:28
-
11:19
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:51
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
10:15
-
10:10
Партнерский контент