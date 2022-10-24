Кабмин и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

Кабмин договорился с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу, сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Так, в российские футбольные лиги будут интегрированы команды из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.
«Занимаемся восстановлением спортивной инфраструктуры. С РФС договорились, что интегрируем местные клубы в наши регулярные чемпионаты по футболу. Всё это делается для того, чтобы новые регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко.
Напомним, ранее представители крымского футбола также заявили, что ряд местных команд готов к вступлению в российские лиги.
- 24 октября 2022
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