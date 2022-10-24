Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Mirror: тен Хаг хочет избавиться от Роналду в январе

Mirror: тен Хаг хочет избавиться от Роналду в январе
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был бы рад уходу нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно, если по нему поступит предложение. Об этом сообщает Mirror.

Ранее нидерландский специалист отстранил 37-летнего футболиста от тренировок с первой командой и не включил в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.

Напомним, соглашение Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, истекает в конце сезона.

«Роналду — избалованное дитя. Просто позор!» Как Криштиану менял клубы до «Юнайтед» «Роналду — избалованное дитя. Просто позор!» Как Криштиану менял клубы до «Юнайтед»
Криштиану Роналду жёстко поставили на место. Похоже, это конец его эпохи в «МЮ» Криштиану Роналду жёстко поставили на место. Похоже, это конец его эпохи в «МЮ»

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022