Mirror: тен Хаг хочет избавиться от Роналду в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был бы рад уходу нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно, если по нему поступит предложение. Об этом сообщает Mirror.
Ранее нидерландский специалист отстранил 37-летнего футболиста от тренировок с первой командой и не включил в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.
Напомним, соглашение Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, истекает в конце сезона.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик:
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