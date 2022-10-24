Отец Кварацхелии: новый контракт Хвичи с «Наполи»? Никто с нами ещё не говорил о нём

Бадри Кварацхелия, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, прокомментировал старт сына в итальянской Серии A и слухи о новом контракте с неаполитанским клубом.

«Невозможно передать, что ты чувствуешь, когда на трибунах стадиона «Наполи» 60 тыс. человек выкрикивают твою фамилию. Это особенный момент, тем более для футболиста из грузинской лиги. Я всегда верил, что Хвича добьётся успеха. Он показал, на что способен.

Новый контракт с «Наполи»? Никто с нами ещё не говорил о нём. На данном этапе Хвича даже не думает об этом, он сосредоточен на игре. Он знает о трансферных слухах, но это никак на него не влияет», — приводит слова отца Кварацхелии Football Italia.

Хвича Кварцхелия перешёл в «Наполи» из «Динамо Батуми» в июле этого года. В 15 матчах текущего сезона Серии A и Лиги чемпионов грузинский форвард забил семь голов и сделал восемь голевых передач.

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