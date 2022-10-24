Дмитрий Сенников: у Пиняева хорошее будущее. Уверен, он может усилить «Локомотив»

Легендарный футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный трансфер 17-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан железнодорожников.

«Пиняев хороший и быстрый футболист. По скоростным и техническим качествам напоминает Марата Измайлова, который был в «Локомотиве». У Сергея хорошее будущее и перспектива. Я уверен, что он может усилить «Локомотив», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация о том, что Пиняев может уйти из самарских «Крыльев Советов». Главными претендентами на футболиста называются две московские команды — «Спартак» и «Локомотив».

В текущем сезоне Пиняев сыграл в 10 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.