«Боруссия» намерена включить Диаса в сделку по переходу Беллингема в «Реал»
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Мадридский «Реал» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. Немецкая команда хочет заполучить взамен, помимо денежной выплаты, права на вингера Браима Диаса, который сейчас выступает на правах аренды в «Милане». Об этом сообщает Defensa Central.
В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 12 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.
В ноябре 2020-го Беллингем дебютировал за сборную Англии и в составе национальной команды к нынешнему времени успел провести 17 матчей.
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