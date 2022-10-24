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Мостовой: у Пиняева есть качества, которых у многих не будет никогда — ему дано природой

Мостовой: у Пиняева есть качества, которых у многих не будет никогда — ему дано природой
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Известный бывший российский футболист Александр Мостовой сравнил ситуацию с возможным переходом нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Спартак» с трансфером в стан красно-белых Антона Зиньковского.

«Можно взять историю с Зиньковским. Его я увидел ещё лет пять назад. «Спартак» взял его только сейчас, и только сейчас про него начали говорить. Искусство заключается не в том, чтобы купить, а в том, чтобы в 17-18 лет взять игрока и помочь ему. Это немногим удаётся, потому что во многих клубах у нас мало кто занимается этим.

Про Пиняева ещё год назад говорили, что он маленький, какой-то не такой. Вы чего? У него есть качества, которых нет у многих футболистов и не будет никогда. То, что Пиняев в 18 неполных лет забил несколько мячей и обыграл несколько раз, многим не дано. Ему дано это природой.

Хороший паренёк, у него есть хорошие качества. Он вышел с «Зенитом» и за 15 минут сделал больше, чем многие сделали за всю игру, не говоря ещё про голевую передачу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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