Габриэл Жезус о голевой засухе: не знаю, почему не могу забить. Но голы скоро вернутся

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал свою голевую засуху.
«Я не знаю, правда не знаю, почему не могу забить. Если бы я знал, то сказал вам! Но я продолжаю тренироваться, прогрессировать и бороться. Как я уже говорил, я здесь для того, чтобы забивать голы, я здесь для того, чтобы помогать команде голами. Я понимаю это. Конечно, голы скоро вернутся», — приводит слова бразильского форварда Goal.com.
Последний раз нападающий «Арсенала» забивал 1 октября в матче с «Тоттенхэмом» (3:1). Всего на счету Жезуса в этом сезоне английской Премьер-лиги и Лиги Европы пять голов и пять голевых передач в 14 матчах.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английского чемпионата после 11 сыгранных туров с 28 набранными очками.
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- 24 октября 2022
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