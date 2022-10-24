The Athletic: тен Хаг вернёт Роналду к тренировкам, если тот согласится не играть в старте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет вернуться к тренировкам с командой, если согласится не играть в стартовом составе. Такое условие возвращения 37-летнего футболиста подготовил главный тренер Эрик тен Хаг. Если предложение будет отвергнуто, то специалист позволит Роналду искать новый клуб. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее нидерландский специалист отстранил 37-летнего футболиста от тренировок с первой командой и не включил в заявку на матч с «Челси». Это произошло из-за того, что Криштиану покинул стадион во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) до его окончания. Позднее он принёс извинения в социальных сетях, но был вынужден тренироваться с командой «Юнайтед» U21, а также выплатил штраф в несколько сотен тысяч фунтов.



Напомним, соглашение Роналду, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, истекает в конце сезона.