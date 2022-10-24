Защитник «Крыльев Советов» Бейл: Чиркович — наш ребёнок. Стараемся во всём ему помогать
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о полузащитнике команды Александаре Чирковиче.
«Чиркович — молодой парень, ему нужно немного нашей помощи в адаптации. Он наш ребёнок (улыбается). Мы стараемся помогать ему во всём, в чём можем. Думаю, делаем хорошую работу, потому что Чиркович забил уже три гола», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.
21-летний Чиркович перешёл в «Крылья Советов» из сербского клуба «Вождовац» в конце августа 2022 года. В семи матчах за команду он забил три гола. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
«Крылья Советов» набрали 14 очков в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и занимают в турнирной таблице 10-е место.
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