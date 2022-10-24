Артём Карпукас рассказал, какие советы даёт ему Антон Миранчук в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас назвал игроков московской команды, с которыми общается больше всего. Также он рассказал о советах, которые даёт ему Антон Миранчук. По словам Карпукаса, Миранчук оказывает ему психологическую поддержку.
«С кем в команде больше всего общаюсь? Я не так давно пришёл и считаюсь молодым игроком. Я назову Худю, конечно. Стаса Магкеева, потому что он тоже прошёл Академию, дубль и «Казанку». С Антоном Миранчуком могу переговорить — он большой мастер, у него много советов можно спросить.
Антон помогает советами по выбору позиции? Нет, в принципе про футбол разговор. У нас в этом сезоне тяжеловато идёт, он просто советом помогает. Говорит, что «ничего страшного, это твой первый сезон, ты должен показывать свою игру». То есть больше психологическая поддержка», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».
- 24 октября 2022
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