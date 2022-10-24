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«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Сегодня, 24 октября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» — «Крылья Советов». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Крылья Советов».

Команды объявили стартовые составы на игру:

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эммерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Урал» набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (14) располагаются на 10-м месте.

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