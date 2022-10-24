Осинькин высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом». По его словам, самарская команда будет играть в атакующий и активный футбол.

«Урал» уже другой в сравнении с товарищеским матчем летом. В плане наших эмоций мы забыли про игру с «Зенитом», настрой только на этот матч. Сегодня мы будем очень активны, и игра должна сложиться так, как это надо нам. Мы никогда не откажемся от атаки, когда можем её провести», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов» в клубном телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 24 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов». Игра пройдёт в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Урал» набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (14) — на 10-м месте.