Экс-игрок «МЮ» Майкл Кэррик официально возглавил «Мидлсбро»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик стал главный тренером «Мидлсбро», который выступает в Чемпионшипе. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.
«Мы рады приветствовать Майкла в клубе. Мы определили ряд потенциальных кандидатов на эту вакансию, и всеми были впечатлены, но Майкл был самым выдающимся.
У Майкла те же ценности, что и у клуба, и наши амбиции очень схожи. Мы считаем, что Кэррик идеально нам подходит, и он считает, что это правильный клуб в нужное для него время», — приводит слова председателя команды Стива Гибсона официальный сайт «Мидлсбро».
Майкл Кэррик, один из самых титулованных английских игроков, уже имеет тренерский опыт. В 2018 году сразу после завершения карьеры Майкл присоединился к штабу «красных дьяволов» и сначала работал под началом Жозе Моуринью, а после Уле-Гуннара Сульшера. Также Кэррик некоторое время возглавлял «Манчестер Юнайтед» в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»
- 24 октября 2022
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