Джейми Варди стал первым игроком, забившим 100 голов в АПЛ после 30-летия

35-летний форвард «Лестер Сити» Джейми Варди в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0) отметился голом на 79-й минуте встречи. Благодаря этому нападающий стал первым футболистом, которому удалось забить 100 мячей в Премьер-лиге после достижения 30-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Джейми Варди до перехода в «Лестер Сити» в 2012 году выступал за клубы из различных низших дивизионов Англии: «Стоксбридж Парк Стилс», «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун».
«Лисы», в 2012 году игравшие в Чемпионшипе, заплатили за форварда £ 1 млн – это рекордная сумма за игрока из низших дивизионов на тот момент. После перехода Варди провёл за «Лестер» 345 матчей во всех турнирах, в которых забил 154 гола. В сезоне-2015/2016 «лисы» сенсационно выиграли АПЛ. Кроме того, в 2021 году команда сумела завоевать Кубок и Суперкубок Англии.
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