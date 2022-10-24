Игонин: у «Зенита» не возникнет проблем с «Сочи». Не знаю, радость это или сожаление

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин перед матчем сине-бело-голубых с «Сочи», который состоится сегодня в Санкт-Петербурге, оценил шансы команд на победу. Начало игры запланировано на 20:00 мск.



«Зенит» точно готов к матчу с «Сочи», как минимум психологически. Учитывая, что команда ещё и играет дома. Всё как было, так и есть. Если «Зенит» выйдет на поле полностью организованным, то никаких вопросов по результату матча не будет. Не думаю, что у команды Семака могут возникнуть какие-то проблемы с «Сочи». Не знаю даже, радость это или сожаление», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Питерцы уверенно лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка и опережая «Спартак» на четыре балла. При этом красно-белые свой матч 14-го тура уже провели, разгромив «Химки» — 5:0.