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Тренер «Боруссии» Д: в матче с «Ман Сити» нужна уверенность, как в игре со «Штутгартом»

Тренер «Боруссии» Д: в матче с «Ман Сити» нужна уверенность, как в игре со «Штутгартом»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«У нас есть несколько вопросов по игрокам, но надеемся, что они восстановятся к игре. Всё будет решено завтра.

Мы смогли одержать победу в матче с «Севильей» и на следующей неделе позаботимся о положительно результате встречи с «Копенгагеном». Главная задача сейчас — это матч с «Манчестер Сити». До определённого момента мы хорошо выступали во всех турнирах. Теперь мы должны вернуть себе такой настрой.

В матче с «Манчестер Сити» мы должны последовательно использовать свои моменты, даже если в какой-то момент почувствуем усталость. Нам нужна та же уверенность, что была в игре с клубом «Штутгарт», который мы разгромили», — приводит слова Терзича Sport1.de.

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