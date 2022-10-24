«ПСЖ» опроверг информацию о сумме контракта с Мбаппе в размере € 630 млн

«ПСЖ» выступил с опровержением информации статьи парижской газеты Le Parisien, где указывались детали крупного контракта между клубом и французским нападающим Килианом Мбаппе в размере € 630 млн.
«После опубликованной вчера сенсационной статьи о клубе и одном из его игроков «ПСЖ» не согласен с предполагаемой историей и её подробностями, опубликованными столичным изданием в тексте, отправленном в широкую печать. Дата публикации также вызывает сомнения: за несколько часов до важного матча Лиги чемпионов. «ПСЖ» больше не опустится до дополнительных комментариев. Все в клубе позитивно настроены на предстоящий завтра матч Лиги чемпионов», — цитирует клуб портал Get French Football News.
Следующий матч в рамках Лиги чемпионов «ПСЖ» проведёт завтра, 25 октября. Соперником парижского гранда в рамках пятого тура группового этапа турнира будет израильский клуб «Маккаби» из Хайфы.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
- 24 октября 2022
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