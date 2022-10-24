Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» опроверг информацию о сумме контракта с Мбаппе в размере € 630 млн

«ПСЖ» опроверг информацию о сумме контракта с Мбаппе в размере € 630 млн
Комментарии

«ПСЖ» выступил с опровержением информации статьи парижской газеты Le Parisien, где указывались детали крупного контракта между клубом и французским нападающим Килианом Мбаппе в размере € 630 млн.

Новость по теме
Le Parisien: Мбаппе по контракту с «ПСЖ» может получить € 630 млн

«После опубликованной вчера сенсационной статьи о клубе и одном из его игроков «ПСЖ» не согласен с предполагаемой историей и её подробностями, опубликованными столичным изданием в тексте, отправленном в широкую печать. Дата публикации также вызывает сомнения: за несколько часов до важного матча Лиги чемпионов. «ПСЖ» больше не опустится до дополнительных комментариев. Все в клубе позитивно настроены на предстоящий завтра матч Лиги чемпионов», — цитирует клуб портал Get French Football News.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов «ПСЖ» проведёт завтра, 25 октября. Соперником парижского гранда в рамках пятого тура группового этапа турнира будет израильский клуб «Маккаби» из Хайфы.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022