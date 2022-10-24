Андрес Иньеста: не думаю, что кто-то должен мне «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о своём отношении к «Золотому мячу» и другим индивидуальным наградам в футболе.



«Я не думаю, что кто-то должен мне «Золотой мяч». Я говорю так, как чувствую. Если кто-то говорит, что играет ради этой награды, — это хорошо. Конечно, мне бы хотелось выиграть, но я не думаю, что это то, чего мне не хватает в жизни. Я не очень-то верю в индивидуальные награды. Я тоже получал призы, но никогда не зацикливал на этом внимание», — приводит слова Иньесты Marca.

В футболке «Барселоны» Иньеста выходил на поле 442 раза и забил 35 мячей. Испанец с каталонским клубом четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА. С сине-гранатовыми хавбек девять раз становился победителем национального первенства Испании.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?