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Зенит — Сочи. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ
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Сегодня, 24 октября, состоится заключительный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао — Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо — Сергеев, Малком.

«Сочи»: Джанаев — Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич — Нобоа, Юсупов, Цаллагов — Жоаозиньо, Джорджевич.

После 13 проведённых матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 33 очка. Ближайший преследователь, московский «Спартак», имеет в активе 29 баллов и провёл на одну встречу больше. «Сочи» занимает восьмое место, у команды 20 очков.

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