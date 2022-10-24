«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Байера»

21-летний правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг интересен ряду европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



Текущее соглашение защитника, который попал в расширенный список сборной Нидерландов перед грядущим мундиалем в Катаре, истекает в 2025 году. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» отправил своих скаутов, чтобы следить за игроком.



В текущем сезоне Жереми Фримпонг провёл за «Байер» 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две голевые передачи.



Нидерландский защитник является воспитанником «Манчестер Сити». В немецкий клуб Фримпонг перешёл из «Селтика» перед сезоном-2021/2022. За главную команду Нидерландов игрок пока не выступал.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: