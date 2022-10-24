«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Байера»

21-летний правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг интересен ряду европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Текущее соглашение защитника, который попал в расширенный список сборной Нидерландов перед грядущим мундиалем в Катаре, истекает в 2025 году. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» отправил своих скаутов, чтобы следить за игроком.
В текущем сезоне Жереми Фримпонг провёл за «Байер» 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две голевые передачи.
Нидерландский защитник является воспитанником «Манчестер Сити». В немецкий клуб Фримпонг перешёл из «Селтика» перед сезоном-2021/2022. За главную команду Нидерландов игрок пока не выступал.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
- 24 октября 2022
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
20:07
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:25
-
18:22
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:34
-
17:16
-
17:15
-
17:14