Галтье: контракт Мбаппе? Это не касается спорта, поэтому не касается меня

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал комментировать ситуацию с контрактом нападающего парижан Килиана Мбаппе.



«Клуб уже высказался по этому вопросу. Это не касается спорта, поэтому не касается меня. Я сосредоточен на матче, на спортсмене», — приводит слова Галтье L'Equipe.



Ранее в статье парижской газеты Le Parisien появились детали крупного контракта между клубом и Мбаппе. По данным источника, за три года контракта французский форвард может получить от парижского гранда € 630 млн, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Позже «ПСЖ» опроверг эту информацию.



Следующий матч «ПСЖ» проведёт завтра, 25 октября. Соперником парижского гранда в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 будет израильский клуб «Маккаби» из Хайфы.

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