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Куртуа — о Нойере: то, что он сделал на ЧМ-2014, оказало огромное влияние

Куртуа — о Нойере: то, что он сделал на ЧМ-2014, оказало огромное влияние
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа оценил влияние немецкого вратаря «Баварии» Мануэля Нойера на игру стражей ворот в последующие годы.

«Именно с Нойером произошли самые большие перемены. То, что он сделал на чемпионате мира 2014 года, оказало огромное влияние на то, что было дальше. Вратарь больше не был просто парнем, который должен был ловить мячи», — приводит слова Куртуа официальный страница Лиги чемпионов в социальных сетях.

36-летний Мануэль Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года. Голкипер является капитаном «Баварии» с 2017 года. За сборную Германии Мануэль выступает с 2009 года. В составе своей национальной команды Нойер становился бронзовым призёром ЧМ-2010, а также победителем ЧМ-2014, который проводился в Бразилии.

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